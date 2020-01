Omicidio a Partinico di Nicola Bifara, condannato a 30 anni Leonardo Celestre (Di martedì 21 gennaio 2020) Partinico. Leonardo Celestre è stato condannato a 30 anni di carcere perché ritenuto il presunto omicida dell’amico Nicola Bifara, 46 anni. Ieri è arrivata la condanna in primo grado da parte del collegio del Gup di Palermo. Come si legge sul Giornale di Sicilia, l’uomo di 51 anni ha evitato l’ergastolo perché ha scelto il rito abbreviato. Bifara era amico di Celestre che però avrebbe avuto una relazione con la moglie di quest’ultimo. Per l’accusa è proprio questa la circostanza ritenuta il movente dell’Omicidio che sarebbe stato premeditato e organizzato in ogni suo dettaglio. Bifara venne ucciso il 28 luglio di due anni fa nelle campagne di Partinico, in contrada Margi Sottana, all’interno di un podere in cui la vittima teneva un cavallo. Fu ucciso da tre colpi di pistola. La relazione extraconiugale tra la moglie e l’amico era stata ... direttasicilia

