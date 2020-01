Meghan in Canada, la Duchessa è stata avvistata in un parco con il figlio Archie e i suoi due cani | FOTO (Di martedì 21 gennaio 2020) Le nuove foto di Meghan in Canada a spasso con i cani e con il piccolo Archie nel marsupio Meghan Markle è stata fotografata a spasso per l’Horth Hill Regional Park, in Canada, con i cani e nel marsupio il piccolo Archie. Dopo la foto nel centro per donne nel sobborgo più povero di Vancouver, ora la Duchessa di Sussex appare raggiante e libera dalle restrizioni di Palazzo a passeggio in un parco. Meghan Markle esce allo scoperto dopo lo “strappo” dalla Famiglia Reale: le prime foto in Canada Alle spalle di Meghan Markle nelle foto si intravedono anche le due guardie del corpo intente a sorvegliare la zona. Lei è invece preoccupata di tenere a bada i suoi due cani: un labrador nero, Oz, e il beagle, Guy. Con il figlio Archie stretto a sé nel marsupio. Impeccabile come sempre nel look, Meghan Markle sfoggia il suo outfit sportivo composto da scarpe da trekking, leggins neri e un cappello ... tpi

