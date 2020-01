Luciano Ligabue rivela il dolore più grande: “Ho perso tre figli” (Di martedì 21 gennaio 2020) In un’intervista a cuore aperto Luciano Ligabue ha rivelato di aver perso tre figli prima che potessero nascere. Un dolore che lo accompagnerà per sempre. Sebbene si tratti di uno dei cantanti di maggiore successo del nostro Bel Paese, Luciano Ligabue è riuscito a tenere separata la sua vita privata da quella pubblica. Il cantante … L'articolo Luciano Ligabue rivela il dolore più grande: “Ho perso tre figli” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

