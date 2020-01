L'Olimpo delle donne, secondo Dior (Di martedì 21 gennaio 2020) Un grande manifesto, scritto sul velluto, un interrogativo secolare: “What if women ruled the world?”. È l’opera di un’artista americana Judy Chicago, artista, soprattutto femminista, oggi ottantenne, sempre vitale di battaglie, pioniera di passioni cominciate negli anni ’70.È l’incontro di Maria Grazia Chiuri, disegnato dentro il museé Rodin, un rifugio dentro il giardino, “The mother Goddess“, forma gonfiabile, installazione concepita per un defilé couture impegnato a celebrare la femminilità, una donna che questa siede volta al tavolo del mito, delle divinità. Ventuno stendardi, ricami a mano di parole per le donne e un racconto che sceglie la forma di un abito antico, il peplo sicuro sulle fattezze, costruito per drappeggi ma lineare, deciso e unico.Vestite di frange dorate, di ... huffingtonpost

