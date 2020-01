LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: 6-3 5-3, nuovo break dell’azzurra nel 2° set (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Brava Giorgi che tiene il servizio con una prima molto solida e dunque 5-3 nel 2° set. Lottner servirà per rimanere nel match. 40-15 Splendida prima di servizio centrale di Giorgi e due palle del 5-3 nel 2° set. 30-15 Stavolta è la tedesca a prendere bene l’iniziativa e niente da fare per Camila. 30-0 Grande Giorgi, con due accelerazioni di dritto lascia ferma la tedesca. Servizio-dritto di Lottner che accorcia le distanze, portandosi sul 3-4 in questo 2° set. L’azzurra, avanti di un break, andrà a servire. 40-15 Fuori di un nulla la risposta in cross di Giorgi sul servizio della tedesca. 30-15 Dritto d’incontro molto ben eseguito da Lottner e Giorgi ferma. 15-15 Servizio centrale della tedesca e in rete il dritto di Camila. 0-15 Brutto errore a rete di Lottner, molto fallosa in questa seconda frazione soprattutto. Scappa ... oasport

zazoomnews : LIVE Camila Giorgi-Lottner Australian Open 2020 in DIRETTA: 1-1 la tedesca la spunta ai vantaggi - #Camila #Giorgi… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Lottner Australian Open 2020 in DIRETTA: 2-1 inizio equilibrato nel 1° set - #Camila #Giorgi-Lo… - zazoomnews : LIVE Camila Giorgi-Lottner Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia in campo l’azzurra! - #Camila #Giorgi-Lott… -