Leoni scheletrici e agonizzanti rinchiusi in uno zoo lager del Sudan: al via i primi aiuti (Di martedì 21 gennaio 2020) Corsa contro il tempo per salvare quattro Leoni rinchiusi nello zoo Al Qurashi di Khartum, nel Sudan. lI felini scheletrici non sono stati nutriti e curati per settimane a causa della grave crisi economica del Paese, che ha coinvolto anche la struttura. La loro storia, diventata virale grazie ai video e alle foto pubblicate sul web da un uomo, ha fatto il giro del mondo e avviato la macchina degli aiuti. Per una leonessa sono purtroppo arrivati troppo tardi. fanpage

