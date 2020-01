Lazio k.o. a Napoli: 2 pali, 2 gol annullati, 1 rigore sbagliato (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lazio k.o. a Napoli: 2 pali, 2 gol annullati, 1 rigore sbagliato – Al Napoli è bastato il gol di Insigne al 2’ minuto del primo tempo, favorito dal sonno della difesa laziale, con Luis Felipe imbambolato e Strakosha invece pure. E la Lazio dice addio alla Coppa Italia, lasciando il posto alla squadra di Gattuso in gran ripresa. Preso il gol all’inizio, nella “zona nera” biancazzurra in tante partite, la Lazio non è stata capace di pareggiare il conto negli ultimi minuti, in quella che ormai si chiama “zona Lazio”. Eppure, per quasi tutta la partita, ha dominato contro una squadra che si è ben difesa e ha ben contrattaccato. Hanno giocato alla pari, ma la sfortuna ha fatto il tifo per i romani decidendo le sorti della gara. Sì, sfortuna, come dovrei chiamarla? Un bel gol di Insigne favorito dal sonno della difesa laziale, due pali per parte, due gol annullati per fuorigioco di ... romadailynews

