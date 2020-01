La sfida di Salvini: "A processo coi voti della Lega" (Di martedì 21 gennaio 2020) Il digiuno di protesta, l'appello ai "mille avvocati" per una sorta di 'difesa di popolo' al suo eventuale processo, e la promessa di trascinare nella brutta avventura anche gli ex colleghi di governo Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Matteo Salvini è un fiume in piena a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, quando convoca i giornalisti per commentare la decisione della giunta per l'immunità del Senato, che ha respinto la relazione del presidente Maurizio Gasparri in cui si chiedeva lo stop all'autorizzazione a procedere nei suoi confronti per il caso della nave Gregoretti. Il paradosso è - come chiesto dallo stesso Salvini - che sono stati proprio i senatori leghisti a votare contro la relazione di Gasparri, dando nella sostanza via libera al Tribunale dei ministri di Catania che lo vuole processare per sequestro di persona ai danni dei 131 migranti ... agi

