La neonata partorita in casa a Vitinia non ce l’ha fatta (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo scorso 19 gennaio, a Vitinia (Ostia), una donna italiana di circa 30 anni, ha partorito la sua bambina in casa, ma poco dopo la piccola è arrivata in gravissime condizioni, all’ospedale Bambino Gesù di Roma. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma ieri la neonata è stata dichiarata morta. I medici si sono subito resi conto che sul suo corpo e sulla testa, c’erano dei delle gravi ferite ed hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine. La donna adesso è accusata di omicidio ed è stata arrestata. Si e’ giustificata dichiarando di non sapere di essere incinta e spiegando che la bambina è caduta a terra dopo il parto. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno trovato la neonata che aveva ancora il cordone ombelicale attaccato alla placenta e ... bigodino

