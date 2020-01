Godfall per PS5 protagonista di un imperdibile video incentrato sul combattimento del looter slasher next-gen (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aggiornamento: Attraverso un messaggio ufficiale, gli sviluppatori hanno commentato il filmato comparso in rete nella giornata di oggi rivelando un paio di aspetti sicuramente interessanti.Ecco quanto dichiarato su Twitter:"Ciao a tutti! Possiamo confermare che il trailer che sta circolando è footage PC vecchio di quanto meno un anno utilizzato come parte di una presentazione interna. Siamo decisamente rinfrancati dal vostro entusiasmo e non vediamo l'ora di mostrarvi quanto sia cresciuto questo gioco. Rimanete sintonizzati per un'occhiata più dettagliata a breve!"Leggi altro... eurogamer

infoitscienza : Godfall, l'esclusiva console per PS5 in un video di gameplay completo - infoitscienza : Godfall per PS5 protagonista di un imperdibile video incentrato sul combattimento del looter slasher next-gen - ItNagame : Svelato il video intero di Godfall per PS5? un gioco Game Freak in arrivo su PS4? Che ci fa Sonic Supersayan in Dra… -