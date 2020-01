Giorgio Manetti parla di Gemma e critica Uomini e Donne: “Litigano sempre!” (Di martedì 21 gennaio 2020) Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Vederla soffrire così mi fa stare male” Impossibile scordarsi di Giorgio Manetti, il gabbiano del Trono Over che, per un lungo periodo, è stato il promesso amore di Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne lo ha rifiutato quel dì di settembre e da lì in poi la loro vicenda sentimentale si è fatta sempre più complessa fino a quando lui non ha deciso di abbandonare le telecamere e ritirarsi a vita privata. Ora è felicemente fidanzato, ma in un’intervista al settimanale Vero Tv è tornato a parlare di Gemma Galgani che, quest’anno, compie dieci anni all’interno della trasmissione di Maria De Filippi: “Vederla soffrire così mi fa stare male. Le auguro altri dieci anni di televisione se è quello che desidera. Una donna come lei potrebbe trovare l’amore lontano dalle telecamere” Uomini e Donne, il duro ... lanostratv

