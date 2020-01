Gf Vip 2020, Antonella Elia insulta Valeria Marini: “È un mostro, c’ha un…” [VIDEO] (Di martedì 21 gennaio 2020) Di certo Valeria Marini sa come entrare in scena con i fiocchi: il suo ritorno al Grande Fratello Vip, in diretta durante la puntata di ieri sera, è stato di quelli plateali. Avvolta in una bandiera dell’Italia, come sempre comportandosi da vera diva della televisione, la Marini ha fatto il suo ingresso in studio con un vistoso reggiseno rosso appena coperto dalla fascia verde, bianco e rossa. Non era un cammeo casuale, quello di “Queen Valery” (così l’ha rinominata Alfonso Signorini durante la puntata), invitata proprio per confrontarsi con la sua storica nemica, Rita Rusic. Dopo aver tirato fuori dal reggiseno (e questo sì che è puro spettacolo) una lista, letteralmente, di quello che la Rusic le aveva “fatto 13 anni fa”, Valeria ha rinfacciato ogni cattiveria detta e compiuta nei suoi confronti, agguerrita più che mai. Ma le parole al ... velvetgossip

