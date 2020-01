Forforba della barba: cause e come curarla (Di martedì 21 gennaio 2020) L’uomo con la barba è molto affascinante e sensuale e attira tantissimi soggetti di sesso femminile. Alcuni uomini possono affrontare il problema della forfora della barba, una condizione che porta un po’ d’insicurezza e risulta essere antiestetica. Ecco come trattarla e curarla, conoscendo anche le cause di questa insorgenza. Forfora della barba Proprio come la forfora che si manifesta nel cuoio capelluto, anche la barba può essere cosparsa da alcune macchiette chiare che sono ben visibili e, per questa ragione, risultano antiestetiche. Si tratta di una condizione che è una risposta a una irritazione e che presenta delle scaglie molto piccole e bianche alla base del pelo. Con il termine forfora della barba s’intende dei residui di cellule epiteliali che, non appena muoiono, portano la pelle a desquamarsi e alla formazione di croste di cuoio capelluto, molto ... notizie

Forforba della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Forforba della