Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: incredibile truffa all’INPS (Di martedì 21 gennaio 2020) Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: davvero incredibile la truffa all’INPS da parte di una cinquantenne romana. incredibile truffa ai danni dell’INPS da parte di una cinquantenne di Roma. A raccontare questa storia surreale è ‘Il Messaggero’, secondo cui la protagonista di questa vicenda avrebbe finto addirittura 16 gravidanze per non lavorare, … L'articolo Finge 16 gravidanze in 20 anni per non lavorare: incredibile truffa all’INPS proviene da www.inews24.it. inews24

iannacconeDani : RT @fanpage: Maxi truffa all' #inps - Susannagr17 : Truffa all'Inps: dipendente pubblica finge 20 gravidanze e 4 figli mai esistiti - smilypapiking : RT @fanpage: Maxi truffa all' #inps -