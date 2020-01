Facebook pronto a collaborare con i governi del mondo, Internet è cambiato, servono nuove regole (Di martedì 21 gennaio 2020) "Facebook e' consapevole delle proprie responsabilita' e dei propri errori. Vogliamo collaborare con l'Ue e i governi del mondo su privacy, portabilita' dei dati, linguaggio d'odio e integrita' nella comunicazione politica. Internet e' entrato in una nuova fase, servono nuove regole. Sono un tecno-ottimista, credo che la tecnologia possa rendere il mondo migliore". Lo ha detto Nick Clegg, responsabile della Comunicazione di Facebook, ex vicepremier inglese nel governo di David Cameron, in un intervento alla Luiss di Roma."Capisco che alcuni legislatori riflettano, specialmente dopo Cambridge Analytica, ma il mio messaggio alla nuova commissione e al nuovo Parlamento Ue e' questo: mettiamoci al lavoro su nuove regole - ha osservato Clegg - Una delle aree in cui dovremmo lavorare insieme, rapidamente, e' la portabilita' dei dati se vogliamo un Internet aperto e competitivo dove i ... ilfogliettone

