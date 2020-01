Ex Ilva, i commissari contro Arcelor Mittal: "Capitalismo d'assalto" (Di martedì 21 gennaio 2020) Emanuela Carucci I legali di Carruba, Gnudi e Laghi, nella memoria depositata al Tribunale civile di Milano, scrivono: "L'affermazione di ArcelorMittal secondo cui 'la mancata estensione temporale dello scudo penale renderebbe impossibile attuare il piano ambientale senza incorrere in responsabilità è una falsità' " Si riaccendono i riflettori sull'acciaieria di Taranto e la situazione diventa sempre più spinosa. I tempi stringono, entro il 31 gennaio prossimo si deve trovare un accordo tra Arcelor Mittal, la multinazionale franco-indiana leader nella produzione di acciaio, il governo italiano e Ilva in amministrazione straordinaria (proprietario dello stabilimento). Bisogna arrivare ad una trattativa che metta d'accordo tutti. Ci vuole un'azienda più sicura, con maggiori tutele per i lavoratori e l'ambiente e, allo stesso tempo, ci devono essere le condizioni necessarie ... ilgiornale

