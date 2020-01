Chiede informazioni, poi tenta di ucciderli con un cacciavite, arrestato a Milano | VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) La Polizia di Stato ha eseguito a Milano, in piazza Caiazzo il fermo nei confronti di un cittadino algerino di 40 anni, ritenuto responsabile di tentato omicidio e minacce aggravate ai danni di un 29enne e un 38enne italiani. Domenica 12 gennaio il 40enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti penali, ha incontrato i due uomini all’esterno di un locale di via Schiaparelli. Dapprima ha chiesto loro delle informazioni, e immediatamente dopo è tornato dagli stessi per affrontarli senza un preciso motivo. Ne è nata una colluttazione durante la quale il 29enne è stato raggiunto all’addome da un fendente sferrato dal fermato con un cacciavite, motivo per cui la vittima è stata trasportato in codice rosso e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso l’ospedale Fatebenefratelli; il 38enne è stato, invece, inseguito e minacciato di morte, ma è riuscito a ... ilnotiziario

