Che dio ci aiuti 6: quando va in onda e il cast (Di martedì 21 gennaio 2020) Arriva “Che Dio ci aiuti 6“: ecco quando va in onda e gli indizi sul cast. Elena Sofia Ricci conferma il suo ritorno nel ruolo di Suor Angela e parla della futura stagione della serie TV. “Che Dio ci aiuti 6”: quando va in onda? Dopo il successo di “Che Dio ci aiuti 5”, si attende il ritorno della suora più amata della TV italiana. La nuova stagione è prossima all’inizio delle riprese: ad anticiparlo è il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero in edicola martedì 21 gennaio parla di un inizio ciak previsto per la primavera Elena Sofia Ricci si dice impaziente di rientrare nei panni dell’intrepida Suor Angela, protagonista della serie di Rai Uno. La Ricci aveva detto addio con difficoltà al suo personaggio al termine della scorsa edizione confermando comunque la realizzazione della sesta stagione, peraltro da lei fortemente ... notizie

