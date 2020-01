WhatsApp, perché ieri la nota applicazione è andata in tilt? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lo abbiamo notato tutti! ieri 19 gennaio 2020, per circa 3 ore, WhatsApp ha smesso di funzionare correttamente. Se, infatti, era possibile inviare dei classici messaggi testuali, era praticamente impossibile l’invio di fotografie, video o messaggi vocali. Il problema è stato generale ed ha interessato molti Paesi, non solo l’Italia. Ma cos’è successo? Ecco le ipotesi più plausibili. Ore 12:00-15:00, tre ore di caos Erano più o meno le ore 12:00 di domenica 19 gennaio quando sono arrivate, in rete, le prime segnalazioni sul malfunzionamento di WhatsApp. Un problema che sin da subito si è rivelato strano, non tanto per l’impossibilità di inviare contenuti multimediali ma per la compatibilità con i diversi tipi di smartphone. Sembra, infatti, che alcuni device più di altri fossero coinvolti nel problema. Se iPhone e Huawei rispondevano, infatti, positivamente ai ... kontrokultura

