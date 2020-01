Vittima del branco di bulli: 13enne non esce di casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Da circa un anno la vita di un 13enne sardo era diventata un incubo. Dopo l'ultima aggressione, i genitori si sono presentati dai carabinieri Minacce, botte, insulti: da circa un anno un 13enne era finito nel mirino di un gruppo di bulli che non gli dava tregua. La vicenda arriva da Elmas, piccolo Comune nella Città metropolitana di Cagliari. Il ragazzino, che frequenta la scuola media, è stato a lungo Vittima di diversi atti di bullismo da parte di alcuni compagni di scuola. Un incubo dal quale il giovane non sapeva come uscire: per paura di quel branco, non voleva più andare a scuola o allontanarsi per qualsiasi motivo da casa. L'ultimo episodio di violenza risale a pochi giorni fa. Il 13enne, secondo quanto riporta la Nuova Sardegna, è stato aggredito da un coetaneo appartenente al branco di giovanissimi bulli. Il ragazzino lo avrebbe aggredito ... ilgiornale

