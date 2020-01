Via libera della Giunta: passa la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta delle immunità del Senato ha votato a favore della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, respingendo la richiesta avanzata dal presidente della Giunta Maurizio Gasparri. Via libera della Giunta: passa la richiesta di autorizzazione a procedere contro Salvini LEGGI ANCHE>Salvini diventerà scrittore: dal carcere «scriverò ‘Le mie prigioni’, come Silvio Pellico» Si è verificato lo scenario più probabile. La maggioranza ha disertato il voto, ma l’assenza dei suoi 10 senatori , unita ai due assenti del gruppo misto, non ha inficiato la validità della seduta, che comunque ha raggiunto il numero minimo richiesto. I 5 rappresentanti della Lega hanno seguito le indicazioni date dal loro leader Matteo Salvini, respingendo la richiesta di Gasparri di negare l’autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei Ministri di Catania nei ... giornalettismo

