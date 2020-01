Vertice di Berlino sulla Libia, Amnesty: “Prima di tutto, i diritti umani” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Amnesty International ha chiesto che “la protezione dei civili e la giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani siano punti fermi di ogni eventuale accordo sulla Libia” che dovesse emergere dal Vertice in programma oggi a Berlino. Negli ultimi mesi il conflitto in corso – iniziato nell'aprile 2019, quando l'autoproclamato Esercito di liberazione nazionale (Eln) del generale Khalifa Haftar ha tentato di prendere il controllo di Tripoli – è persino cresciuto d'intensità con una (...) - Mondo / Libia, Amnesty International, Berlino, feedproxy.google

antoniospadaro : Oggi si svolge a Berlino una conferenza volta a discutere della crisi in #Libia. Auspico vivamente che questo verti… - Agenzia_Ansa : #Libia: al via i lavori al vertice di #Berlino #ANSA - HuffPostItalia : Conte cerca un posto in prima fila al vertice di Berlino -