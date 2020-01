Veronica Pivetti confessa: “Sei anni di depressione, non bisogna vergognarsene” - (Di lunedì 20 gennaio 2020) Luana Rosato Veronica Pivetti racconta a Domenica In di essere stata depressa per sei anni e manda un messaggio a tutti coloro che soffrono di questa malattia: "Fatevi aiutare, non nascondetevi" Ospite di Domenica In, Veronica Pivetti ha raccontato di aver vissuto una depressione durata sei anni e inviato un messaggio a tutti coloro che ne soffrono affinchè si facciano aiutare perché “non è uno stato d’animo, ma una vera e propria malattia”. Pronta per ritornare sul piccolo schermo con Amore Criminale su Rai 3, la Pivetti si è raccontata a cuore aperto negli studi televisivi di Mara Venier e, invitata proprio dalla conduttrice, ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile. “Ho avuto una depressione bella tosta per 6 anni, da cui è uscito un libro comico. Era un problema lasciato alle spalle, ma un bagaglio – ha ammesso Veronica - . La depressione colpisce tante ... ilgiornale

Veronica PIVETTI/ 'Nel libro parlo di sesso - vorrei farci una serie' - Domenica In - : VERONICA PIVETTI ospite a Domenica In parla del nuovo libro , della famiglia e della nuova edizione di Amore Criminale in partenza su Rai3

Veronica Pivetti - Amore Criminale nuova edizione : “Ho sbandato” : Amore Criminale , nuova edizione da stasera su Rai3 con Veronica Pivetti : “Ho preso una sbandata” Partirà oggi, domenica 19 gennaio 2020, in prima serata su Rai3 la nuova edizione di Amore Criminale , condotta da Veronica Pivetti , che nei giorni scorsi ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale NuovoTV. Nell’intervista in questione Veronica Pivetti , oltre a parlare, ovviamente, della nuova stagione ...

Veronica Pivetti omosessuale - la dura replica dell’attrice : è furiosa : Nell’agosto del 2017 l’attrice Veronica Pivetti ha risposto così al suo presunto coming out con un lungo post su Facebook dopo un controverso articolo del settimanale DiPiù Prima l’intervista al settimanale DiPiù, poi lo sfogo con un lungo posto su Facebook. L’attrice, interprete di “Provaci ancora Prof“, Veronica Pivetti è stata protagonista nell’agosto 2017 smentendo […] L'articolo Veronica ...

Domenica In – Diciannovesima puntata del 19 gennaio 2020 – Katia Ricciarelli - Veronica Pivetti tra gli ospiti. : Domenica In, edizione 2019/ 2020 . Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. E poi l’arrivo di Orietta Berti nel cast di alcune […] L'articolo Domenica In – Diciannovesima puntata del 19 gennaio 2020 – Katia Ricciarelli , Veronica ...

Veronica Pivetti ha una compagna? “Mi fa parecchio incaz**re” : Veronica Pivetti e l’amica speciale Giordana: il racconto dell’attrice in un’intervista Ospite a Domenica In oggi pomeriggio, Veronica Pivetti ha un’importante storia da raccontare. L’attrice italiana, protagonista di diverse fiction di conclamato successo, ha attraversato in passato varie difficoltà, spesso in lotta contro quel nemico invisibile che si chiama depressione. Una malattia affrontata per ben sei anni, finché fortunatamente il lavoro ...

Amore Criminale su Rai 3 Veronica Pivetti - i temi della puntata del 19 gennaio : Veronica Pivetti torna con Amore Criminale le anticipazioni del 19 gennaio su Rai 3 Una trasmissione di servizio pubblico. Dar voce alle famiglie delle vittime e ricordare le donne uccise, nella nuova serie di Amore Criminale con Veronica Pivetti che riparte domenica 19 gennaio su Rai 3 alle 21:15. Saranno sei nuove puntate, nuove occasioni di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. La novità ...

Che fine ha fatto Veronica Pivetti? La nuova vita dopo i 50 anni [FOTO] : Protagonista per tanto tempo di diverse serie televisive Rai e Mediaset, Veronica Pivetti negli ultimi anni è scomparsa dal piccolo schermo. L’attrice e conduttrice ha raccontato in una recente intervista come dopo i 50 anni la sua vita sia cambiata. “Un incendio mi ha portato via tutto. Sono ripartita da me stessa. Una volta spente le fiamme non avevo più nulla”, aveva rivelato la protagonista di numerose ...

Veronica PIVETTI/ "Paolo Conticini? Spesso a letto con lui" - La vita in diretta - : VERONICA PIVETTI , attrice e scrittrice, parla del suo libro 'Per sole donne' e svela: 'Paolo Conticini? È il mio amore, siamo finiti a letto tante volte...'

