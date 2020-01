Tutti i vincitori dei SAG Awards 2020 (Di lunedì 20 gennaio 2020) La 26esima edizione dei SAG Awards ha visto trionfare ancora Joaquin Phoenix e Renée Zellweger. Brad Pitt è il Miglior attore non protagonista per C’era una volta a… Hollywood mentre Laura Dern ha portato a casa il premio come Migliore attrice non protagonista per Storia di un matrimonio. Il Miglior cast è quello di Parasite invece sul fronte TV si sono imposti Sam Rockwell, Jennifer Aniston e le serie The Crown e La fantastica signora Maisel. fanpage

