Tubatura del riscaldamento esplode in un ostello | cinque persone sono morte ustionate Ci

L'esplosione di una conduttura ha ucciso cinque persone che soggiornavano in un ostello di Perm. La Tubatura conteneva acqua bollente: le vittime sono state ustionate a morte Tragedia a Perm, in Russia. All'Hotel Caramel, la scorsa notte, una Tubatura sotterranea dedita al passaggio dell'acqua bollente per il riscaldamento è esplosa e ha ucciso cinque sospiti

