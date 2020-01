Traffico Roma del 20-01-2020 ore 10 | 00

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN PRECEDENTE INCIDENTE, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL Traffico TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE SI RALLENTA ANCHE TRA LAURENTINA E OSTIENSE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA, PRUDENZA PER I POSSIGLI DISAGI PER I LAVORI IN CORSO, VICINO LO SVINCOLO DI VIA CASAL DEL MARMO. MIGLIORA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA CITTÀ. SI RALLENTA UNICAMENTE IN ...

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09 : 00 : CONTINUANO SU VIA DEL FORO ITALICO LE CHIUSURE NOTTURNE PER IL RINNOVO DELL’ASFALTO. QUESTA SERA DALLE 22, E FINO ALLE 6 DI DOMANI MATTINA, MARTEDÌ 21 GENNAIO, DIVIETO DI TRANSITO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE STADIO. DA QUESTA SERA IMPORTANTI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA GALLERIA GIOVANNI XXIII. LE OPERE DI MANUTENZIONE PER IL MANTO STRADALE E PER IL RIVESTIMENTO INTERNO DELLA GALLERIA STESSA, COMPORTANO LA CHIUSURA ...

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER I DISAGI AL Traffico IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASILINA E APPIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, MENTRE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24, DA VIA DI TOR CERVARA A VIA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. FILE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO, PROVENENDO DALL’AEROPORTO, ...

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 08 : 00 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE PER UN INCIDENTE TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA VIA TRIONFALE E VIA OSTIENSE. SOSTENUTO IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO CITTÀ. CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA E SU VIA SALARIA, TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE, IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE Roma. Traffico SU VIA ...

Traffico Roma del 20-01-2020 ore 07 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA CASILINA E ARDEATINA. SOSTENUTO IL Traffico ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, VERSO IL CENTRO CITTÀ, DAL GRA FINO ALLA TANGENZIALE E SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, DA TORRNENOVA AL RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI SU VIA FLAMINIA NUOVA IN DIREZIONE Roma, E SU VIA SALARIA, SEMPRE VERSO IL CENTRO, TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 19 : 30 : TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUN IMPEDIMENTO SU RACCORDO E CONSOLARI. POCO IL Traffico REGISTRATO, GRAZIE ANCHE AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI ANTI- INQUINAMENTO. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE – È SCATTATO ALLE 16.30 E SI PROTRARRÀ SINO ALLE 20.30. INCREMENTATE LE CORSE PER BUS, METROPOLITANE E TAXI. PREVISTE DIVERSE DEROGHE. TUTTI I ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 18 : 30 : Traffico TUTTO SOMMATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. CODE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA/EUR, APPIA E RomaNINA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE CASILINA. RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA INTERNA DALLA TUSCOLANA ALL’USCITA PER CIAMPINO. SULLA PONTINA BREVI CODE DA SPINACETO ALL’IMBOCCO PER IL ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 17 : 30 : Traffico IN LIEVE AUMENTO IN QUESTE ORE, MA TUTTO SOMMATO SCORREVOLE, SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE. SL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA, APPIA E RomaNINA, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE CASILINA. BREVI CODE IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO. LA POLIZIA LOCALE SEGNALA ANCORA UN INCIDENTE IN PRATI ALL’INCROCIO TRA VIA DUILIO E VIA DEGLI SCIPIONI. ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 16 : 30 : SEMPRE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CITTADINE, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLE CONSOLARI E SUL RACCORDO NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. UNICA NOTIZIA SEGNALATA DALLA POLIZIA LOCALE, UN INCIDENTE IN PRATI ALL’INCROCIO TRA VIA DUILIO E VIA DEGLI SCIPIONI. NON MOLTO QUINDI IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, GRAZIE ANCHE AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI IN VIGORE OGGI. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI – ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 15 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, LA CIRCOLAZIONE È INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE CONSOLARI, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. NON MOLTO QUINDI IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, GRAZIE ANCHE AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI IN VIGORE OGGI. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE SCATTERÀ NUOVAMENTE TRA UN’ORA, ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 14 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, GRAZIE ANCHE AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI IN VIGORE OGGI. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE SCATTERÀ NUOVAMENTE ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30. AUMENTATA L’OFFERTA DEL SERVIZIO PUBBLICO, INCREMENTATE LE CORSE PER BUS, METROPOLITANE E TAXI. PREVISTE DIVERSE DEROGHE. Traffico REGOLARE SULLE ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 13 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO, ANCHE IN VIRTÙ DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI IN VIGORE OGGI. IL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE – PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI – ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE SCATTERÀ NUOVAMENTE ALLE 16.30 PER PROTRARSI SINO ALLE 20.30. AUMENTATA L’OFFERTA DEL SERVIZIO PUBBLICO, INCREMENTATE LE CORSE PER BUS, METROPOLITANE E TAXI. PREVISTE DIVERSE DEROGHE. Traffico REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 12 : 30 : TERMINERÀ TRA POCHI MINUTI, ALLE 12:30, IL BLOCCO ECOLOGICO DELLA CIRCOLAZIONE NELLA Z.T.L. ” FASCIA VERDE “, PER POI RIPRENDERE NUOVAMENTE NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30. RICORDIAMO CHE SONO ESENTATI DAL DIVIETO I VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDI, ALIMENTATI E MARCIANTI A METANO O GPL, ANCHE BI-FUEL, I VEICOLI A BENZINA EURO 6, I CICLOMOTORI EURO 2 E ED I MOTOCICLI EURO 3. AL TRIONFALE Traffico RALLENTATO PER INCIDENTE ...

Traffico Roma del 19-01-2020 ore 11 : 30 : NESSUNA NOVITÀ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, COMPLICE IL BLOCCO ECOLOGICO PER TUTTI I VEICOLI NELLA Z.T.L. ” FASCIA VERDE ” FINO ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30. ESENTATI DAL DIVIETO I VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA E IBRIDI, ALIMENTATI E MARCIANTI A METANO O GPL, ANCHE BI-FUEL, I VEICOLI A BENZINA EURO 6, I CICLOMOTORI EURO 2 E ED I MOTOCICLI EURO ...