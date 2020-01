Torino, incidente tra Orbassano e Stupinigi: auto pirata travolge e uccide un pedone (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella notte tra sabato e domenica Franko Gjinaj, trentacinquenne residente nella provincia di Cuneo, è stato travolto mentre camminava lungo la strada che da Stupinigi si collega a Orbassano (Torino). Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno dando la caccia al pirata della strada. Un uomo di trentacinque anni ha perso la vita nella notte tra sabato 18 gennaio e domenica 19 nel Torinese, mentre camminava lungo la strada provinciale tra Stupinigi e Orbassano. L’uomo, Franko Gjinaj il suo nome, secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto e ucciso da un’auto pirata che, dopo lo schianto, non si è neppure fermata a prestare soccorso. L’investimento è avvenuto sulla strada provinciale alla periferia di Torino poco dopo le tre e mezzo di notte. La vittima Franko Gjinaj, trentacinquenne di origini albanesi residente nel Cuneese, pare stesse camminando sul ... limemagazine.eu

