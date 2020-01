TMW: De Laurentiis pensa a Petkcovic per il dopo Gattuso (Di lunedì 20 gennaio 2020) TMW rilancia l’idea Petkcovic per la prossima stagione del Napoli. Il nome dell’attuale allenatore della Nazionale svizzera era già circolato per il dopo Ancelotti, quando poi è arrivato Gattuso. L’ex Lazio aveva già lasciato intendere di essere pronto a tornare sulla panchina di un club “se arrivasse qualcosa di intrigante” Secondo TMW il Napoli andrà avanti con Gattuso fino alla fine della stagione. Poi, se i risultati non dovessero essere soddisfacenti, si partirà con un nuovo ciclo e potrebbe essere Vladimir la prima idea dei De Laurentiis L'articolo TMW: De Laurentiis pensa a Petkcovic per il dopo Gattuso ilNapolista. ilnapolista

