Scali ferroviari, come risorgeranno le 7 aree dismesse: in 10 anni Milano avrà la sua “overground” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sono stati presentati alla presenza di Beppe Sala, Attilio Fontana e Pierfrancesco Maran, i progetti per la riqualificazione dei sette Scali ferroviari dismessi di Milano (Farini e San Cristoforo, Porta Romana, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo, Porta Genova e Circle Line) che entro il prossimo decennio risorgeranno per darei in dote alla città una sua "overground", sulla falsa riga di quella di Londra. Ecco tutti i progetti scalo per scalo. fanpage

RobRe62 : RT @ComuneMI: Dai masterplan per Farini e San Cristoforo alla gara per Porta Romana: a 3 anni dal workshop 'Dagli scali la nuova città', pr… - RegLombardia : #LNews #ScaliFerroviari @FontanaPres: siano funzionali a progetti #Olimpiadi #Milano @milanocortina26 @ComuneMI… - MarcoGranelliMI : RT @ComuneMI: Dai masterplan per Farini e San Cristoforo alla gara per Porta Romana: a 3 anni dal workshop 'Dagli scali la nuova città', pr… -