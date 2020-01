Sarri: «Ronaldo è un animale che si nutre di gol» VIDEO (Di lunedì 20 gennaio 2020) Sarri, il tecnico della Juventus ha parlato della fantastica condizione di Ronaldo autore ieri di una doppietta Una Juventus che ha portato a casa tre punti importantissimi per la classifica a maggior ragione per il pareggio dell’Inter contro il Lecce. Doppietta di Cristiano Ronaldo che ha ritrovato una forma strepitosa. Ecco le parole di mister Sarri in merito. «Ronaldo ha avuto un periodo in cui si è allenato con continuità e ha ritrovato grande brillantezza fisica ed essendo un animale si nutre di gol. Il fatto di segnare a ripetizione lo ha messo in fiducia totale. Penso sia un connubio tra la condizione fisica e quella mentale». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

