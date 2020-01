Samsung Galaxy S20 Ultra passa per la FCC mentre nuovi benchmark confermano la RAM (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Samsung Galaxy S20 Ultra passa per l'FCC statunitense mentre un benchmark conferma la presenza di 12 GB di RAM e lo Snapdragon 865 L'articolo Samsung Galaxy S20 Ultra passa per la FCC mentre nuovi benchmark confermano la RAM proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

