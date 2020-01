SAG Awards 2020, tutti i vincitori (Di lunedì 20 gennaio 2020) SAG Awards 2020, tutti i vincitori del premio assegnato dal sindacato degli attori A cavallo tra la notte del 19 e del 20 gennaio (in Italia), si è tenuta la 26esima edizione dei SAG Awards (Screen Actors Guild Awards), il premio assegnato dal sindacato degli attori, che ha visto trionfare tra i tanti Jennifer Aniston e Brad Pitt. Tra i nomi più gettonati vediamo anche Joaquin Phoenix, il Joker di Todd Phillips, che ha trionfato ancora una volta come miglior attore. Per la tv, abbiamo visto trionfare Sam Rockwell, Michelle Williams, Phoebe Waller-Birdge, Peter Dinklage e soprattutto The Crown, che ha vinto il premio del miglior cast in una serie drammatica. SAG Awards 2020, tutti i vincitori: Brad Pitt, Jennifer Aniston, Phoenix Di seguito, ecco tutti i vincitori dei SAG Awards 2020 per la sezione cinema: Migliore attore protagonista Joaquin Phoenix – Joker Migliore attrice ... tpi

HuffPost : Danai Gurira came to serve a look! ?? - MashableItalia : Joaquin Phoenix rende omaggio a Heath Ledger nel discorso per la vittoria ai #SAGAwards - Noovyis : (“Parasite” è il primo film straniero a trionfare nella storia dei SAG Awards) Playhitmusic -… -