Roma-Lazio orario e tv: dove vederla, programma, data e streaming (Di lunedì 20 gennaio 2020) La ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, la seconda di ritorno, si giocherà tra venerdì 24 e domenica 26 gennaio. Tra le sfide in programma domenica 26, alle ore 18.00, c’è il derby capitolino, con la Roma che sarà, sulla carta, ad ospitare la Lazio. Fonseca ed Inzaghi sono pronti a darsi battaglia allo stadio “Olimpico”. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della partita della ventunesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, mentre in streaming la partita sarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. programma Roma-Lazio 21ª GIORNATA Domenica 26 gennaio ore 18.00 Roma-Lazio Guida tv – Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Guida ... oasport

