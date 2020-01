Roma, donna partorisce in casa e uccide la figlia neonata: 30enne accusata di omicidio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Roma, donna partorisce in casa e uccide la figlia neonata: 30enne accusata di omicidio Una bambina è stata uccisa dalla madre a poche ore dalla sua nascita. È successo ad Acilia, nella periferia sud di Roma. La donna, una 30enne italiana di origini svedesi, è stata inizialmente fermata con l’accusa di tentato omicidio dopo che i soccorsi, sopraggiunti nella sua abitazione, di fronte a tutti quegli schizzi di sangue e quelle ferite hanno subito capito che la piccola aveva subito delle percosse. La bambina è nata lo scorso sabato in un appartamento di Acilia a seguito di un parto in casa e, successivamente, avrebbe subito delle percosse che l’avrebbero portata alla morte. La neonata, trasportata in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù con delle gravi ferite alla testa e sul corpo, è successivamente morta. Ad indagare sulla vicenda, dopo che sul posto si erano recati i ... tpi

enpaonlus : Roma, rapisce un cane e ne chiede il riscatto: arrestata una donna pregiudicata per estorsione - La Stampa… - UffiziGalleries : Il 'Ritratto di donna' fu commissionato a #SebastianodelPiombo da Agostino Chigi, il primo mecenate che accolse… - Les5toiles : RT @Darktiv: Donna osa contestare e viene trascinata a forza dagli imborghesi di scorta a Roma per Salvini. #Lofaiacasatua -