Panchina Napoli, spunta l'allenatore per l'estate (Di lunedì 20 gennaio 2020) Panchina Napoli, spunta il nome del tecnico del futuro. Sarà infatti rivoluzione in casa Napoli, e anche Gennaro Gattuso potrebbe non essere risparmiato. Rivoluzione estiva. Al momento è questa l'unica grande certezza in casa Napoli. Appena calerà il sipario, e si spera nel modo più dignitoso possibile, Aurelio De Laurentiis avvierà un'epurazione senza precedenti e … L'articolo Panchina Napoli, spunta l'allenatore per l'estate proviene da www.inews24.it.

