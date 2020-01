Napoli, chemioterapia con la realtà virtuale per alleviare ansia e stress: lo studio all’ospedale Pascale (Di lunedì 20 gennaio 2020) realtà virtuale durante la chemioterapia per alleviare lo stress e l'ansia: lo hanno sperimentato 94 donne in cura all'ospedale Pascale di Napoli, dell'Istituto nazionale tumori. Lo studio è stato coordinato da Antonio Giordano, docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena e direttore dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, e Andrea Chirico, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma. fanpage

