Mythic Quest: Raven's Banquet: la serie TV dedicata ai videogiochi rinnovata per una seconda stagione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Apple TV+ potrebbe non presentare così tante esclusive come altre piattaforme streaming simili. Tuttavia, il servizio ha già rinnovato alcuni show per una seconda stagione. Tra Questi c'è Mythic Quest: Raven's Banquet, la serie dedicata ai videogiochi.Secondo Variety, Apple TV+ ha già rinnovato Mythic Quest: Raven's Banquet per una seconda stagione. La serie segue la storia di un gruppo di sviluppatori di videogiochi, con Rob McElhenney di C'è sempre il sole a Philadelphia come protagonista, mentre lavorano e supportano un popolare videogioco. La prima stagione è composta da nove episodi di 30 minuti ed è destinata ad arrivare il 7 febbraio. Non è chiaro al momento quando potrebbe arrivare la seconda stagione appena annunciata, ma il rinnovo rende chiaro che Apple ha molta fiducia nella serie.Leggi altro... eurogamer

