Madonna annulla un concerto a Lisbona a 45 minuti dall’inizio: “Devo ascoltarmi e riposare” (Di lunedì 20 gennaio 2020) A 45 minuti dall’inizio del suo concerto al Teatro Coliseu di Lisbona, in Portogallo, Madonna ha pubblicato su Instagram una foto in cui ha annunciato che avrebbe annullato la data. “Ho bisogno di ascoltare il mio corpo e riposare” si è scusata la popstar. Sale a 8 il numero delle date annullate. fanpage

