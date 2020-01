LIVE Australian Open 2020, risultati 20 gennaio in DIRETTA: eliminata Trevisan, Berettini e Federer al secondo turno! Piove a Melbourne (Di lunedì 20 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI MATTEO BERRETTINI LA CRONACA DEL KO DI MARTINA Trevisan MATCH SOSPESI PER PIOGGIA A MELBOURNE 06.05: L’organizzazione fa sapere che la sospensione dei match durerà almeno fino alle ore 07.00 italiane. 5.53: Roger Federer timbra il cartellino e supera con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 l’americano Steve Johnson e vola al secondo turno dove lo attende uno tra il qualificato Halys e il serbo Krajinovic. 5.46: Nel frattempo Petra Kvitova (n.8 del mondo) ha vinto il derby ceco contro Siniakova per 6-1 6-0 e se la vedrà al secondo turno contro la spagnola Badosa Gibert. 5.41: Davvero difficile capire se e quando il gioco potrà riprendere sui campi a Melbourne. La pioggia continua a cadere incessantemente e si gioca solo sul Centrale e sul Margaret Court Arena. 5.36: Stando a quanto viene comunicato ... oasport

