Istruzione, UNICEF: nel mondo quasi una ragazza su 3 non è mai andata a scuola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel mondo quasi 1 ragazza adolescente su 3 nelle famiglie più povere al mondo non è mai andata a scuola: lo rileva lo studio dell’UNICEF “Addressing the learning crisis: an urgent need to better finance education for the poorest children” – realizzato su 42 Paesi con dati disponibili, tra cui l’Italia – in base al quale il 44% delle ragazze e il 34% dei ragazzi appartenenti al 20% delle famiglie più povere non ha mai frequentato o ha abbandonato la scuola primaria. L’analisi è stata presentata in occasione dell’incontro dei Ministri dell’Istruzione al forum Mondiale sull’Istruzione e in vista dell’incontro annuale del World Economic Forum. “In Italia – ha sottolineato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia – meno del 20% delle risorse pubbliche per l’Istruzione sono destinate ... meteoweb.eu

