iPhone 11 | la localizzazione Ultra Wideband potrà essere disattivata

Disponibile dall'inizio di gennaio, la seconda beta di iOS 13.3.1 introduce una funzione piuttosto importante in arrivo negli iPhone utile per proteggere la nostra privacy. Secondo la notizia di 9to5mac basata sul tweet condiviso dal giornalista Brandon Butch, la nuova versione includerebbe un pulsante per disabilitare la localizzazione Ultra Wideband definitivamente. https://twitter.com/BrandonButch/status/1218272838181949441 Gli iPhone 11, infatti, rilevano informazioni sulla posizione dell'utente attraverso questa tecnologia – nota con l'acronimo UWB – anche quando i servizi di localizzazione sono disattivati. E, sebbene Apple abbia spiegato che questa geolocalizzazione viene utilizzata solo per verificare che il dispositivo non sia in zone con particolari restrizioni, l'azienda sembrerebbe aver deciso di aggiungere ...

