Il Sahara è l'Afghanistan dei francesi (Di martedì 21 gennaio 2020) Le formazioni jihadiste legate allo Stato islamico e Al Qaida stanno rialzando la testa, sempre più attive e pericolose, soprattutto in Niger, Mali e Burkina Faso. Parigi cerca di nascondere la debacle nell'intera area del Sahel. Ma i tentacoli della piovra dell'Isis si sono addirittura espansi fino al Mozambico, il fronte più a sud delle bandiere nere che sventolano per il Califfato.All'interno immagini delle fosse comuni dell'Isis nell'ex colonia portoghese. Il Sahel è storicamente zona di interessi e operazioni della Francia. Mentre a Berlino si riuniva il summit per la Libia, il ministro della Difesa francese, Florence Parly, era diretta nella zona calda dell'Africa sub sahariana con i suoi omologhi di Portogallo, Svezia ed Estonia. L'obiettivo è dare vita a una nuova missione, che si concentrerà sulla nascente forza «Takuba», spada in lingua tuareg. Un contingente di forze ... panorama

