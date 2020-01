Fiumi di assunzioni in Regione Bonaccini si preparava alle urne (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dal 2014 al 2018 il personale a tempo indeterminato in Regione Emilia Romagna è aumentato di 742 unità, il 26% in più. La Regione è passata da 2.859 dipendenti a tempo indeterminato a 3.601. 742 unità in più, per fare sempre le stesse cose. Inoltre il personale di diretta collaborazione (che cioè collabora con i politici e le loro strutture organizzative) è aumentato del 73,5% con 118 unità nel 2018. Ma... Segui su affaritaliani.it affaritaliani

