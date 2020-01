Emergenza furti a Pontecagnano Faiano, l’impegno del sindaco Lanzara (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – “La presenza di bande di ladri sul nostro territorio e su quelli limitrofi è un fatto grave, che mina la tranquillità dei cittadini.” A dichiararlo il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che ha ricordato che da mesi la sua amministrazione comunale è impegnata a monitorare la situazione e non pochi sono stati gli incontri, di cui l’ultimo la scorsa settimana, con le Forze dell’Ordine per fare fronte comune e liberarci il comune da questa Emergenza. “Approfitto per ringraziare il Comandante dei Carabinieri Fabio Laurentini, il Comandante della Polizia Locale Franco Lancetta e tutti i loro uomini per l’enorme sforzo che stanno compiendo ed invito anche i cittadini a collaborare nel pieno rispetto dei ruoli, comprendendo che il loro primo obiettivo, insieme alla tutela della pubblica ... anteprima24

