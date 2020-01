Da Berlino piovono buone intenzioni sulla tregua in Libia (Di lunedì 20 gennaio 2020) La conferenza sul conflitto non è stata inutile. Ma il testo presenta anche una grande debolezza: non esiste un controllore e non esistono sanzioni per coloro che non rispetteranno l’accordo. Leggi internazionale

