Compensi per Sanremo 2020 ad Amadeus e le sue conduttrici (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ogni anno ci sono diverse polemiche, ma la domanda che tutti si fanno ogni è sempre quella relativa ai Compensi per Sanremo 2020 in questo caso percepiti da Amadeus e dalle sue undici donne. Sicuramente se il conduttore è stato bersagliato da accuse sessiste per quanto dichiarato su Francesca Sofia Novello lo stesso non si potrà dire a causa dei Compensi per Sanremo 2020: Amadeus percepirà come conduttore e direttore artistico una cifra tra i 500 e i 600 mila euro, quindi in linea con i suoi predecessori già sotto contratto con Rai. E le sue tante donne? I Compensi per Sanremo 2020 delle co conduttrici saranno variabili, con Antonella Clerici che dovrebbe guidare il gruppo con 50 mila euro. La metà, quindi circa 25 mila euro, dovrebbero andare a Rula Jebreal, Georgina Rodriguez, Alketa Vejsiu, Sabrina Salerno, Diletta Leotta e Francesca Sofia Novello. Diversa la questione per Emma ... giornalettismo

