Biathlon | Ruhpolding 2020 | Eckhoff è diventata una macchina schiacciasassi Wierer ha

Biathlon - Martin Fourcade trionfa anche nell’inseguimento a Ruhpolding. Christiansen rovina la festa francese - Windisch 33° : Il francese Martin Fourcade continua la sua cavalcata trionfale in questo mese di gennaio e vince anche l’inseguimento di Ruhpolding, sede della quinta tappa della Coppa del mondo di Biathlon 2019/2020. Al termine di uno spettacolare testa a testa con il connazionale Quentin Fillon Maillet il vincitore di sette sfere di cristallo ha prevalso grazie ad un unico bersaglio mancato dal rivale in occasione dell’ultimo della terza serie. ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2020 : Martin Fourcade in fuga dopo l’inseguimento di Ruhpolding. Hofer 18° : Martin Fourcade non si ferma più e, dopo aver ottenuto due vittorie a Oberhof (Germania), fa doppietta in un’altra cornice prestigiosa della Coppa del Mondo di biathlon (a Ruhpolding). Si tratta del successo numero 81 in carriera. Il francese ha dominato la scena e quindi, approfittando dell’assenza del norvegese Johannes Boe, diventato papà da pochi, ha rafforzato la leadership nella Classifica generale. Classifica GENERALE Coppa ...

15.07: Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana per la tappa di Pokljuka e buona domenica 15.06: Altro week end perfetto per la Francia che domina al maschile. Fourcade è tornato il dominatore di sempre, Fillon Maillet è solidissimo e ci sono altri transalpini che stanno crescendo. Regge il colpo il solo Christiansen, ancora bene Doll, quinto dopo il podio della sprint.

VIDEO Tiril Eckhoff concede il bis a Ruhpolding e domina l’inseguimento femminile di Biathlon - Wierer e Vittozzi distanti : La norvegese Tiril Eckhoff continua ad impressionare e, dopo aver conquistato la 7.5 km sprint femminile, fa sue anche la prove dell’inseguimento di Ruhpolding (Germania), una delle “Classiche Monumento” della Coppa del Mondo di biathlon 2019-2020. Si tratta della dodicesima vittoria della ventinovenne nativa di Bærum che rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale. Decisamente male Dorothea Wierer e Lisa ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2020 : Dorothea Wierer seconda dopo l’inseguimento di Ruhpolding : Con due vittorie in entrambe le gare svoltesi a Ruhpolding (Germania) e la contemporanea debacle di Dorothea Wierer nell’inseguimento odierno la Classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon 2019/2020 si è aperta in favore della norvegese Tiril Eckhoff. La ventinovenne scandinava ha già superato quota 500 punti (501) scavando un solco di 42 punti rispetto alla coetanea altoatesina e provando la fuga verso la prima Sfera di ...

Biathlon - Tiril Eckhoff dominante nell’inseguimento femminile di Ruhpolding 2020. Wierer è ventesima : La norvegese Tiril Eckhoff continua ad impressionare e, dopo aver conquistato la 7.5 km sprint femminile, conquista anche la prove dell’inseguimento di Ruhpolding (Germania), una delle “Classiche Monumento” della Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Si tratta della dodicesima vittoria della ventinovenne nativa di Bærum che rafforza la propria leadership in vetta alla classifica generale. Una prestazione di grande consistenza ...

12.55 Si chiude qui questa DIRETTA LIVE, alle 14:30 sarà la volta degli uomoni per chiudere il programma della quinta tappa della Coppa del mondo di Biathlon. A più tardi. 12.53 Vittozzi fuori dai punti, 41esima, Sanfilippo 43. Che Disastro. 12.51 1'02 è il ritardo della slovacca, poi il terzetto svedese arriva in tandem col podio. Herrmann si supera e chiude sesta stampando Hojnisz e

12.32 Zero anche per Vittozzi ma ormai conta molto poco, il distacco è superiore ai 3 minuti. 12.31 Manca l'ultimo Sanfilippo che sprofonda, bene Roeiseland in questa serie ma rimane a 30″ da Wierer, mentre c'è un errore anche per Herrmann. 12.30 Sbagliano entrambe le due inseguitrici, la norvegese riparte con 55″ su una buona Fialkova, poi Oeberg e Wierer a 57″. 12.29

12.20 Adesso nevica tantissimo! 12.19 Fondamentale sarà capire chi ha indovinato i materiali oggi. Al primo rilevamento Oeberg rosicchia qualcosa in quanto la leader amministra. Wierer resta a 37″. 12.17 Partite anche Wierer e Vittozzi. 12.16 La nevicata si sta però intensificando proprio in questi minuti. Vediamo chi sarà avvantaggiato da questo contesto. 12.15 E' cominciata la

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'Inseguimento femminile a Ruhpolding (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Sulle nevi

Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE dell'Inseguimento maschile di Biathlon a Ruhpolding (Germania), sede della quinta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. L'assenza di Johannes Bø in

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2020 : ghiotte occasioni negli inseguimenti odierni per Martin Fourcade e Tiril Eckhoff : La Coppa del Mondo di Biathlon chiude la tappa tedesca di Ruhpolding con gli inseguimenti: sulla base delle sprint disputate nei giorni scorsi e vinte da chi è al comando delle due classifiche generali, le gare odierne si presentano come ghiotte occasioni da sfruttare per la norvegese Tiril Eckhoff ed il transalpino Martin Fourcade. Soprattutto al femminile il distacco accumulato nella sprint (30″ sulla svedese Hanna Oeberg, 37″ su ...

Biathlon in tv oggi - inseguimenti Ruhpolding 2020 : orario d’inizio - programma - pettorali di partenza : oggi, domenica 19 gennaio, sulle nevi di Ruhpolding (Germania), andranno in scene le prove dell’inseguimento femminile e maschile valide per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019-2020. Tra le donne.si è reduci dall’undicesima vittoria in carriera di Tiril Eckhoff per la prima volta il pettorale giallo di leader della classifica generale, ottenuto per soli tre punti, strappandolo dalle spalle di Dorothea Wierer, comunque molto positiva ...

Biathlon - Pagelle staffetta maschile Ruhpolding 2020 : Fourcade riporta la Francia sul trono - stupiscono gli austriaci : All’ottavo tentativo in questa stagione una staffetta norvegese è stata sconfitta. L’impresa arriva dalla Francia maschile che riesce a dominare l’odierna 4×7,5 km di Ruhpolding (Germania) e spezzare una serie che, tra uomini e donne, stava cominciando a diventare davvero preoccupante per tutti. In contumacia di Johannes Bø i francesi si sono presi la scena in queste due settimane tedesche e si sono permessi il lusso di ...