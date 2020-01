Badante cercasi (uno su due è un extracomunitario irregolare) (Di martedì 21 gennaio 2020) Poche strutture pubbliche e molto costose. Per questo gli anziani sono costretti a pagare di tasca propria colf e accompagnatori spesso non in regola. Un «nero» che alimenta il lavoro domestico di immigrati clandestini. L'Italia ha la più alta popolazione anziana al mondo, seconda solo al Giappone, ma i governi, di qualsiasi colore, continuano a ignorare il tema lasciando, addirittura, che l'assistenza sia svolta soprattutto dagli immigrati irregolari. Le ultime stime di Assindatcolf, l'Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, riferite al 2018, indicano che su 530 mila stranieri irregolari, 200 mila lavorano in nero nel settore domestico, come badanti, colf e baby sitter. E sono numeri destinati a crescere. Si prevede che con il progressivo invecchiamento della popolazione, nel 2025 la domanda di assistenti agli anziani aumenterà del 9 per cento. Attualmente il 22,6 per ... panorama

