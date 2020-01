Uomo alla guida della sua auto getta una bottiglietta d’acqua per strada, il bimbo di un anno fa un gesto che lo fa vergognare (Di domenica 19 gennaio 2020) Un bambino di solo un anno che riesce già a camminare autonomamente è stato l’autore di un gesto incredibile, una lezione di vita nei confronti di persone adulte che nella vita, purtroppo, non hanno ancora capito nulla. Un Uomo alla guida della sua auto ha gettato per strada una bottiglietta d’acqua. Un bambino che si chiama, Sun Jiarui che vive in Cina nella provincia di Shandong ha messo in grossa difficoltà l’autore del gesto che dimostra grande inciviltà. Il bimbo era a passeggio con la madre quando ha visto la scena dell’Uomo che aveva gettato la bottiglia d’acqua per terra. Il bimbo ha raccolto la bottiglia e ingenuamente l’ha restituita al proprietario. Un gesto che ha fatto vergognare non poco l’automobilista che dovrebbe essere d’esempio per tantissime persone. Il gesto è stato ripreso in un video che dopo alcune ore è diventato virale con molti commenti e ... Leggi la notizia su baritalianews

