Taylor Mega smascherata a Live | Barbara d’Urso: “Da me non vieni più” (Di domenica 19 gennaio 2020) Taylor Mega è stata smascherata a Live Non è la d’Urso dall’amico di Antonella Elia. Tanto da spingere la conduttrice Barbara d’Urso a non volerla più nei suoi programmi Taylor Mega è stata ufficialmente bannata da Barbara d’Urso a Live. Cosa è successo? Durante un confronto con Gianluca, migliore amico di Antonella Elia, è venuto … L'articolo Taylor Mega smascherata a Live Barbara d’Urso: “Da me non vieni più” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

